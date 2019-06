In Hoek van Holland haalde het kwik zondagmiddag voor het eerst dit jaar de de 30 graden. Volgens het KNMI was het om 13:00 uur 30,2 graden.

Daarmee is het meteen de warmste plek van Nederland. In Hoek van Holland was het net iets warmer dan in Arcen (Limburg) en Gilze-Rijen (Brabant).