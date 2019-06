'Fantastisch om het EK rolstoelbasketbal in eigen huis te spelen'

Over drie weken begint het EK rolstoelbasketbal voor vrouwen in het Topsportcentrum in Rotterdam. Nederland behoort tot de wereldtop in deze tak van sport, want de Nederlandse rolstoelbasketbalsters zijn Europees- en wereldkampioen. "We zijn de favoriet", erkent Gertjan van der Linden, bondscoach van de Nederlandse rolstoelbasketbalsters, op het Basketball Experience NL in het Topsportcentrum.

"Ik moet toegeven dat het EK een nieuwe ervaring is voor deze groep. Ik geloof dat twee spelers eerder zo'n groot evenement hebben meegemaakt", vertelt Van der Linden, geboren in Dordrecht. "Het is fantastisch voor deze groep dat die voor eigen huis mag spelen. We zijn niet voor niets Europees en wereldkampioen."

Ook de kwalificatie voor de Paralympische Spelen in Tokyo in 2020 staat op het spel. "We moeten bij de beste vier eindigen", legt Van der Linden uit.

Professioneler

Nederland kan rekenen op een sterke spelersgroep, omdat het rolstoelbasketbal heeft een A-status van het NOC*NSF. Met deze status kunnen de Nederlanders een goede boterham verdienen en professioneel met hun sport bezig zijn. "Dus hun werk is al rolstoelbasketbal", zegt Van der Linden.

"De sport is dusdanig professioneler aan het worden, waardoor er meer geïnteresseerde bedrijven zijn om hierin te investeren. In Nederland niet, want daar is de sport hier te klein voor. Maar kijk je naar Duitsland, Spanje en Frankrijk, daar heb je veel professionelere competities", vertelt Van der Linden. "Zo ver zijn we helaas niet in Nederland. Aan de andere kant, je kunt het ook als een plus zien dat minder mensen een beperking hebben."

In Nederland zijn er maar 350 tot 360 rolstoelbasketballers, waardoor de spoeling erg dun is. "De kwaliteit van zorg wordt dusdanig beter, waardoor het killing voor onze sport is. Maar je kunt dan ook weer zeggen dat het goed is voor de maatschappij", aldus Van der Linden.

'Droom is om met dit team aan de top te blijven'

Jitske Visser (26) behoort tot de selectie van de Nederlandse rolstoelbasketbalsters en speelt bij de Thuringia Bulls in Erfurt. "Hopelijk leidt het EK naar goud en de kwalificatie voor de Paralympische Spelen. Tokyo moet sowieso wel lukken. Ik hoop dat we met een relatief jonge groep onze titel kunnen verdedigen in eigen land."

Visser heeft met haar Duitse club ongeveer alles gewonnen wat er te winnen valt. Maar de rolstoelbasketbalster wil meer. "Mijn droom is nu om met dit team aan de top te blijven", vertelt Visser.

De rolstoelbasketbalster is het eens met bondscoach Van der Linden dat het EK in eigen land winnen het lastiger maakt om het toernooi te winnen. "Je legt jezelf druk op. Iedereen komt voor jou en je hebt een titel te verdedigen." Visser hoopt op een vol huis: "Ik zou het al gaaf vinden als het driekwart vol zit."

Luister hierboven naar de volledige interviews van verslaggever Frank Stout met bondscoach Gertjan van der Linden en speelster Jitske Visser.