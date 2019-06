Gouka: 'Wijnaldum speelde in de CL-finale op de rem'

De Champions League van het seizoen 2018/2019 was er één om de vingers bij af te likken. Alleen was de finale van het grootste Europese clubvoetbaltoernooi tussen Tottenham Hotspur en Liverpool (0-2) van zaterdagavond geen gedenkwaardige. Mikos Gouka, journalist van AD Sportwereld, was bij deze eindstrijd in Madrid.

"Het zijn bijzondere wedstrijden, dus ik heb absoluut genoten", blikt Gouka terug. "Het was geen beste wedstrijd om te zien, maar het is mooi om te zien om alles er omheen mee te maken."

Hét moment van de wedstrijd was de handsbal van Moussa Sissoko van Tottenham Hotspur, waardoor Liverpool na 24 seconden al een penalty kreeg. Er was contact met Danny Makkelie uit Dordrecht, die als VAR fungeerde bij de finale. "Maar Georginio Wijnaldum vertelde na afloop dat de scheidsrechter twijfelde over het moment vóór de penalty, of het geen buitenspel was."

Wijnaldum



Na de Champions League-finale sluiten Virgil van Dijk en Wijnaldum aan bij het Nederlands Elftal, dat zich in Portugal voorbereidt op de Final Four van de Nations League.

"Ik vond Wijnaldum niet opvallend spelen", zegt Gouka over de Rotterdammer. Wijnaldum speelde voor Liverpool iets meer dan een uur tegen Tottenham Hotspur. "Ze noemen het vaak 'flets'. Ik denk dat het ook met zijn taak te maken had. Hij speelde in de buurt van Sissoko. Ik denk dat het echt een koppeling was, waardoor Wijnaldum op de rem speelde."

Gouka vond het tekenend dat Van Dijk verkozen werd tot man van de wedstrijd: "Hij heeft ook niet veel bijzondere dingen gedaan, behalve ballen weg koppen. Verder was hij heel degelijk."

Oranje in de Nations League



Na de Champions League-finale wacht de Nations League voor Gouka. "Alleen door de landen die eraan meedoen, wordt de Nations League serieus genomen", vertelt de journalist van AD Sportwereld, die nu weer Oranje gaat volgen. Hij sprak in Madrid met journalisten over dit toernooi.

"Ik denk dat het vooral zit dat Nederland nu twee toernooien (EK 2016 en WK 2018, red.) niet heeft meegedaan, waardoor we nu in de zomer wél kunnen voetballen. Spelers van Ajax, Van Dijk en Wijnaldum hebben een (bijna) perfect seizoen gehad. Iedereen is benieuwd hoe dit elftal tegen andere landen staat", zegt Gouka.