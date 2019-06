Voormalig Sparta-speler Willems: 'Ga waarschijnlijk naar een andere club'

"Ik heb hier leuke en minder leuke dingen in deze buurt meegemaakt, maar het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben", vertelt de verdediger van Eintracht Frankfurt. "Er hebben verbouwingen plaatsgevonden. Het is rustiger en kindvriendelijker geworden", zegt Willems over 'zijn' Vreewijk.

'Ga waarschijnlijk naar een andere club'

Ook vertelde Willems over zijn verrichtingen bij de Duitse club Eintracht Frankfurt: "Ik heb niet veel gespeeld, maar het was een uniek jaar. Ik speelde op een andere positie dan linksback. Ik heb de grote wedstrijden meegespeeld, dus dat betekent dat de club vertrouwen in mij heeft."

Willems weet niet of hij bij Eintracht Frankfurt blijft. "Maar waarschijnlijk ga ik wel naar een andere club." Een voorkeur heeft de Rotterdammer niet. "Ik kom niet terug naar Nederland. Ik heb nu vakantie en wil daar nu van genieten. Ik heb een lang seizoen gehad."

Sparta

Ondanks dat Willems al jaren niet meer bij Sparta speelt, volgt hij de Kasteelclub op de voet. Tijdens de promotie van Sparta was Willems in Hong Kong. Hij probeerde op allerlei manieren de promotie van Sparta mee te krijgen.

"Het was in de nacht. Ik doe aan de ramadan, dus moest ik eten en kon ik naar Sparta kijken", vertelt Willems. "Sparta hoort in de eredivisie."

Luister hierboven naar het volledige interview van verslaggever Frank Stout met linksback Jetro Willems.