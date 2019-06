Sparta-café over promotie: 'Op geen enkel moment rekening mee gehouden'

Het verschil tussen thuis- en uitwedstrijden van Sparta wordt onder andere uitgelicht. Van der Zwan: "Van de 69 punten werden slechts 24 punten in uitwedstrijden behaald, dus 45 punten in thuiswedstrijden. Dat is schrikbarend." Van der Zwan wil niet spreken van 'diepe dalen'. "Maar er zaten wel rare dipjes bij."

Zo wordt het verloren uitduel bij Helmond Sport in november 2018 (3-0) aangehaald. Kooijman en Spruijt springen Van der Zwan bij. "Die wedstrijd was heel typerend voor Sparta", stelt Kooijman. "Qua resultaat was het in thuiswedstrijden absoluut een fantastisch jaar, maar voetballend was het zeker ook niet altijd even mooi om naar te kijken op Het Kasteel."

Succesvolle, maar 'stroeve' start

Sparta begon dit seizoen met een nieuwe trainer én technisch directeur: Henk Fraser en Henk Van Stee. De Kasteelclub wist dat het in een zware eerste divisie terecht zou komen, met bijvoorbeeld FC Twente, Roda JC en NEC. "Als iemand mij vooraf gezegd had, dat Sparta als tweede in de Keuken Kampioen Divisie zou eindigen, dan had ik van tevoren wel voor getekend", zegt Spruijt.

Van Stee haalde ervaren krachten, die werden aangevuld met jonge talenten. "Dan denk je dat het een mooi jaar kan worden", zegt Van der Zwan. "Als supporter heb je altijd wel de gedachte dat je een rol kunt gaan spelen", vult Spruijt aan.

De Kasteelclub kende een goed seizoensstart, met onder andere de winst van de eerste periode. Er ontstond in het supportershome spontaan een groot feest. "Het is natuurlijk een bepaalde hunkering. Je wil gewoon terug naar de eredivisie", vindt Kooijman. "Maar ik vond wel dat we vaak te stroef en te moeizaam wonnen. Het kwartje viel vaak onze kant op in die periode."

Matige winter, bloeiende lente

Want na de winterstop kende Sparta een moeizame periode, waarin de Rotterdammers vaak punten lieten liggen. De titelaspiraties waren als sneeuw voor de zon verdwenen. "We bleven met veel mensen achterin spelen en Sparta wilde niet vooruit, of zo", stelt Spruijt.

Kooijman is het op dit punt niet helemaal eens met Spruijt. "Ik vind persoonlijk dat Fraser op de verdedigende tactiek te vaak is aangepakt. Je zag daarna dat Sparta kon domineren, maar in fases." Daarom snapt Kooijman waarom Fraser met Sparta voor een behoudendere tactiek in de nacompetitie koos.

De gasten hadden op voorhand niet het gevoel dat Sparta in de nacompetitie de promotie kon gaan bewerkstelligen. Er was wel altijd hoop, geven ze toe. TOP Oss werd eerst zakelijk aan de kant gezet, waarna De Graafschap wachtte.

Kooijman en Spruijt zaten in het uitvak tijdens de return in Doetinchem. Sparta moest tegn De Graafschap een 2-1 achterstand wegpoetsen. "Je weet dat, op welk moment je de 0-1 maakt, dat De Graafschap knikkende knieën krijgt. Dat gebeurde, maar ik heb op geen enkel moment daar rekening mee gehouden", is Kooijman eerlijk.

Luister hierboven terug naar het Sparta-café, waarin Sparta-fans Sander Kooijman, Frank Spruijt en Peter van der Zwan het seizoen bespreken. Ook kiezen zij een favoriete speler van dit seizoen. Verder gaan de mannen in op het komende voetbaljaar van Sparta.