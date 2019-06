Schiedams museum zoekt Hoogstraat-herinneringen

Het Stedelijk Museum Schiedam zoekt mensen met tastbare herinneringen aan de Hoogstraat voor een tentoonstelling over de winkelstraat. De expositie is vanaf eind juni te zien.

De Hoogstraat, in het centrum van Schiedam, is een van de oudste straten van de stad. "De straat staat symbool voor veel winkelstraten in Nederland waar schaarste en overvloed, trends en tradities hun sporen na lieten", laat het museum weten.

"Speciaal voor deze tentoonstelling maakte kunstenaar Erik Mattijssen een wandvullende installatie van 7.5 bij drie meter. Bijna alles wat hij tekende, komt van de Hoogstraat. Van drankfles tot dildo."

In de tentoonstelling maken bezoekers kennis met bewoners en ondernemers in de straat, van vroeger en nu. "De straat is een plek van protesten, parades en feesten", licht het museum toe. "Boodschappen kwamen tot de jaren vijftig gewoon bij je thuis, met de handkar, hondenkar of bezorgfiets. Voor groter werk sjokte het paard van Van Gend & Loos door de straat. Het dier stapte binnen bij de bakkerij, waar hij altijd een koekje kreeg. In dat pand koop je al lang geen taartjes meer. Het is nu het kantoor van museumdirecteur Deirdre Carasso. Je kunt op haar raam kloppen voor een praatje."

Wie spullen of foto's voor de tentoonstelling wil delen, kan contact opnemen met stadsconservator Merel van der Vaart van het museum. De expositie is van 29 juni tot 6 oktober 2019.