Dringen bij de Cruiseterminal, Brittania wijkt uit naar Merwehaven

Rotterdam ontvangt komende woensdag voor de eerste keer een groot cruiseschip in de Merwehaven. De Britannia van rederij P & O Cruises wordt 's ochtend om 8.00 uur verwacht en vertrekt de volgende dag om 18.00 uur.

Tijdens het bezoek van de Britannia is de Wilhelminakade al is bezet door de AIDAperla, die tijdens het cruiseseizoen elke donderdag een bezoek aan Rotterdam brengt. De twee schepen zijn te groot om samen voor de Cruiseterminal te liggen en daarom is voor een alternatieve plek gekozen.

Om de passagiers in de Merwehaven op een goede manier te kunnen ontvangen wordt op de kade een tent opgezet. Mai Elmar van Cruise Rotterdam laat weten dat er geen plannen zijn om op korte termijn meer cruiseschepen in de Merwehaven te ontvangen.