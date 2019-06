Boerin over het inleveren van grond. "We hebben inkomsten verloren"

Maikel Coomans in gesprek met boswachters Van der Neut en Tom Urbanus

Meer dan 1300 soorten dieren en planten in Nieuwe Dordtse Biesbosch

In de Nieuwe Dordtse Biesbosch zijn 1343 soorten dieren en planten gezien, waaronder de lepelaar en de koninginnepage. Dat blijkt uit een telling van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch en Staatsbosbeheer. Ook een nieuw soort korstmos is er opgedoken. Dat heeft een speciale naam gekregen: genoteca biesbossie.

Het nieuwe stuk Biesbosch ligt tussen de Sliedrechtse- en Dordtse Biesbosch in. Voorheen groeiden er mais en suikerbieten. Maar nu is het een terrein met riet en water. Vogels zoals lepelaars zijn er dol op, weet boswachter Jacques van der Neut. "Die beesten hadden voorheen geen plek hier. Nu zijn ze uitermate welkom."

In de jaren negentig ontstond het idee al om de twee delen Biesbosch aan elkaar te rijgen. Maar niet iedereen was daar even blij mee. Boeren spanden de ene procedure na de andere aan om het gebied zijn agrarische functie te laten behouden. Uiteindelijk trokken ze aan het kortste eind.

"Wij hebben land en dus inkomen moeten inleveren", zegt een boerin aan de rand van het nieuwe natuurgebied. "Maar voor de burgers is er een prachtig gebied om te recreëren bijgekomen."

Of ze zelf met haar man ook wel eens een ommetje maakt in de Nieuwe Dordtse Biesbosch? Het is er nog niet van gekomen. "Maar", belooft ze, "ik zal het proberen."