Eerste spiegels geplaatst op depotgebouw Boijmans

Langzaam maar zeker krijgt het depotgebouw Boijmans meer vorm. De eerste spiegels aan de buitenkant van het gebouw in het Museumpark in Rotterdam werden dinsdagochtend geplaatst. In 2021 moet het depot volledig in gebruik worden genomen.

Uiteindelijk moet het volledige depotgebouw bedekt worden door reflecterende spiegels. Volgens architect Winy Maas geven de eerste spiegels al goed aan hoe het uiteindelijk eruit gaat zien. "Ik kan me al helemaal voorstellen dat je hier met een biertje op een ligstoel ligt en die stad achter je ziet. Dat levert een heel mooi beeld op."

Adopteren

De spiegels van het depotgebouw zijn te adopteren. Dit alles om het betaalbaar te maken, want de bouw van het depot kost een slordige 60 miljoen euro. "Voor 1000 euro per spiegelpaneel kunnen mensen een paneel adopteren en dit is als het ware een gift aan het museum", zegt museumdirecteur Sjarel Ex. "Er zijn er nu zo'n 700 geadopteerd en er zijn er daarmee nog 1000 over."

Enkele voorbijgangers die de eerste spiegels bevestigd zien worden, zijn ieder geval enthousiast over het project. "Maar het zijn wel heel veel spiegels en dat is ook wel heftig. Ik ben heel benieuwd hoe het eindresultaat eruit gaat zien", zegt een voorbijgaande vrouw, terwijl de trotse museumdirecteur toevoegt: "We zitten nog maar op tien procent hiermee. Als het geheel er is dan krijg je een nog mooier beeld."