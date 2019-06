André van Duin: 'Alles wat Martine Bijl deed was leuk'

Het overlijden van presentatrice en actrice Martine Bijl (71) komt als een klap aan in de Nederlandse televisiewereld. André van Duin kwam vaak bij haar over de vloer. "Ik heb nooit met Martine gewerkt, maar ze was een hele goede vriendin van ons", legt hij uit.

Bijl presenteerde de eerste drie seizoenen van het tv-programma Heel Holland Bakt. Nadat ze in 2015 een hersenbloeding kreeg, nam de Rotterdammer het stokje over. Complicaties van die hersenbloeding werden de presentatrice vorige week donderdag fataal.

Volgens Van Duin is Martine een creatieve duizendpoot. "Het grote publiek zal haar herinneren van het Zonnetje in huis en de reclames van HAK, maar ze heeft zoveel meer gedaan en heeft zich enorm ontwikkeld nadat ze was begonnen als zangeres", zegt hij. "Haar passie was schrijven en vertalen, maar ze kon ook prachtig poppen maken en besteedde dagelijks wel vier of vijf uur in haar tuin met de meest schitterende kleuren."

Op het toneel staan was minder haar ding, weet Van Duin. Onzekerheid zou haar daar parten spelen. "Ze stierf duizend doden, terwijl ze het fantastisch deed uiteraard."

Van Duin verheugt zich op de herhalingen van de programma's waarin Martine te zien was. "Alles wat ze deed was leuk. Het is ontzettend jammer dat ze er niet meer is."

De uitvaart van Martine Bijl vindt woensdag in besloten kring plaats.