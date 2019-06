Proefrit met één van de 55 nieuwe elektrische RET-bussen

Het streven van de RET is om alle dieselbussen voor 2030 te vervangen door bussen die geen uitstoot veroorzaken. Johan Taal, programmamanager van de RET, vertelt dat zij momenteel in een transitieperiode zitten. "We beginnen klein, met 55 elektrische bussen, maar wij gaan iedere keer weer opschalen. Stapsgewijs. In 2030 is de hele vloot, 256 bussen, 100% zero emissie."

Stil en USB-oplaadpunt

Maurice Unck, directeur van de RET, legt uit waarom de vloot niet in één keer wordt vervangen. "Wat wij proberen is om continu de nieuwste technologie te pakken. We hadden ook in één keer 250 bussen kunnen kopen, maar dan zitten we tien tot vijftien jaar aan die technologie vast. We doen het nu in stapjes; iedere twee tot drie jaar een stap. Zodat we steeds de nieuwste technologie hebben."

Volgens Maurice Unck zijn deze e-bussen niet alleen beter zijn voor het milieu, maar ook voor de reizigers en de mensen die in de omgeving wonen van een busroute. "Deze bus is heel stil. Dit is niet alleen fijn voor de passagiers, maar ook voor de omwonenden. Het is namelijk echt een heel verschil of deze e-bus of een dieselbus door je straat rijdt. Daarnaast heeft de bus een ander interieur en wat nieuwe snufjes, zoals usb-oplaadpunten."