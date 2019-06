Roparun: Jolanda van der Velde is er klaar voor

Jolanda van der Velde is al sinds 1994 betrokken bij de Roparun. "Bij de allereerste editie van de Roparun was mijn man Henk cameraman. Ik zwaaide hem bij het vertrek richting Parijs uit en bij terugkomst zat hij zo vol met verhalen, dat ik daar ook bij wilde horen." Ze begon als vrijwilliger, maar werkt inmiddels al jaren voor de stichting.

Nu vindt de Schiedamse het tijd om zélf mee te doen. Ze gaat met haar team starten in Parijs. "Ik wil weleens ervaren wat de teams allemaal meemaken onderweg. Ook ben ik benieuwd hoe zwaar het is en wil ik ook mijn steentje bijdragen aan het goede doel."

'Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven' is het motto van de Roparun. "Ik verwacht veel emoties", zegt Jolanda met tranen in haar ogen. "Dat heeft te maken met wat je allemaal hebt meegemaakt. Je hebt mensen in je hart die er niet meer zijn en mensen die nu met kanker te maken hebben. Daar loop je voor."

