Onderzoek naar stankoverlast tankwagen Alblasserdam afgerond

Het onderzoek is klaar naar de inhoud van de tankwagen die in februari in Alblasserdam en ver daar buiten zorgde voor ernstige stankoverlast. Hoewel experts niet meer kunnen bewijzen dat toen de stof Petrolad is gelekt uit de tankwagen aan de Edisonweg, is er volgens de onderzoekers geen reden om aan te nemen dat het een andere stof was.

Petrolad 2101 is een hulpstof voor smeermiddelen. Bij het verhitten ervan ontstaan thiolen die bij een minimale hoeveelheid van de stof al goed te ruiken zijn. Dat was in februari het geval: niet alleen in Alblasserdam was er sprake van stankoverlast, maar zelfs vanuit Drenthe en Groningen kwamen meldingen binnen van een nare geur.



Thiolen leveren geen gezondheidsschade op, laat de gemeente Alblasserdam weten. Het onderzoek naar de stankoverlast heeft langer geduurd dan eerder op een bewonersbijeenkomst was verkondigd. Volgens de gemeente komt dat doordat er niet meteen een geschikt laboratorium kon worden gevonden en doordat het onderzoek complex was. De Petrolad was verhit en kon daardoor niet meer worden geïdentificeerd.

Onderzoekers hebben de situatie nagebootst en een kleine hoeveelheid van de stof verhit. Dit is vervolgens vergeleken met een monster dat in februari is genomen. De onderzoekers trekken daaruit de conclusie dat er geen andere stoffen bij het oorspronkelijke product in de tank hebben gezeten.

Wijze les

Volgens burgemeester Paans van Alblasserdam bevestigt het onderzoeksresultaat eerdere waarnemingen. "In de door de gemeente uitgevoerde evaluatie is de wijze les getrokken dat we voorzichtiger moeten zijn met het aankondigen van een te verwachten opleverdatum van dit type onderzoek", geeft hij toe. "Bij betrokkenen, waaronder direct omwonenden, is daardoor onbedoeld een periode van onzekerheid ontstaan. Ik hoop dat met het bekend worden van dit resultaat aan die periode nu definitief een einde is gekomen."