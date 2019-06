Zonnepark met duizenden panelen verrijst naast A15

De aanleg van een groot zonnepark naast snelweg A15 bij Rhoon is maandag van start gegaan. De komende tijd verrijzen er 16 duizend zonnepanelen in de wei. Ze leveren stroom voor zo'n 1300 huishoudens. De buurt reageert vooral positief op het zonnepark. "Ik denk dat het goed is voor de wereld en mijn omgeving."

Inwoners van Rhoon, Poortugaal, Barendrecht, Rotterdam-Charlois en de Hoeksche Waard mogen meedoen met het project. Ze kunnen eigen panelen op het terrein kopen. "We willen lokaal groene energie opwekken. Hier langs de A15 hebben we een mooi kavel waar het kan", zegt Frits Lakemeijer, de projectleider van het zonnepark.

Omwonenden

Opvallend veel omwonenden van het toekomstige zonnepark hebben zelf al zonnepanelen op hun dak liggen. De duizenden zonnepanelen in hun 'achtertuin' zijn voor deze inwoners van Rhoon geen probleem.

"Ik vind het prima. Ik houd van zonnepanelen. Fossiele brandstoffen zorgen voor broeikaseffect. Zonnecellen doen dat niet", zegt buurtbewoner Michiel Nilsson. Hij vindt niet dat zijn uitzicht wordt verpest door de panelen.

Een buurman is het daarmee eens: "Ik ben geen milieufreak, maar ik denk dat we wel wat aan het milieu kunnen doen. Dit is een goede plek naast de rijksweg. Niemand heeft er hier last van."