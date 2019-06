Dieudonné van negen is metershoog op de gevel vereeuwigd

Als de zon ondergaat En de nacht begint Dan is het De wind die zingt Dieudonné Kiesel

Dieudonné voor 'haar' gevel in de Laantjesweg

De opdracht voor alle kinderen van Rotterdam-Zuid: schrijf een gedicht over wat je gelukkig maakt. Met als hoofdprijs jouw werk metershoog op een gevel. De 9-jarige Dieudonné Kiesel zag gisteren haar poëzie voor het eerst manshoog geschilderd.

Ja, ze moet wel even met haar ogen knipperen als ze zich omdraait en het resultaat voor het eerst ziet. "Oh, hij is echt heel mooi", zegt het meisje dat haar gedicht puur schreef 'op gevoel'.

Op het appartementencomplex staat:

Als de zon ondergaat

en de nacht begint

dan is het

de wind die zingt

Anna-Maria Carbonara van het organiserende Geluk op Zuid is trots op Dieudonné en de 250 andere deelnemers van de wedstrijd. "Heel kleine dingen, maar ook poëtische hoogstandjes. Kinderlijke dingen, maar soms ook diepgaand. We zijn echt verrast. Neem Dieudonné, ze is nog maar negen jaar!"

Moeder Lydia pinkt een traantje weg als haar dochter vertelt wat haar jeugdige boodschap is. "Dat je gewoon gelukkig moet zijn op elk moment van de dag: 's ochtends en 's avonds."