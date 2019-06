Bewoners Nesselande klaar met overlast van jongeren op het strand

Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) boos over ongeregeldheden Nesselande: 'Slechte reclame voor het strand'

Peter Pot zag zich genoodzaakt om zijn zaak dicht te gooien. "Je merkte dat de sfeer agressief werd, omdat mensen zich gingen ophopen." Pot zag ook dat de plaatselijke supermarkt door de jongeren geplunderd werd en dat zij alcohol goten. "Dan merk je dat het al mis gaat."

Een oudere wijkbewoner heeft geen goed woord over voor de plunderende jongeren. "Ik vind het asociaal gedrag", reageert hij boos. "Het is altijd zo: als het een mooie dag is en die gasten komen, dan is het een teringzooi."

Gestolen brommer

Wethouder Bert Wijbenga van Handhaving is in gesprek gegaan met de ondernemers van Nesselande en de politie. Hij zegt dat een gestolen brommer de aanleiding was voor de ongeregeldheden op en rondom het strand.

"Het aanhouden van de jongens ging niet zonder slag of stoot", vertelt Wijbenga, die spreekt van een 'onprettig beeld'. "Een van die jongens heeft zich verzet. Andere jongens vonden dat interessant en zijn daarbij gaan kijken. Zo had je een opstootje waarbij de politie tijd nodig had om de rust terug te krijgen en de verdachte af te voeren."

'Samenscholingsverbod'

Op het strand en op de boulevard geldt al een alcoholverbod en wordt extra politie ingezet op drukke dagen. Zonder het gewenste resultaat.

Joost Eerdmans, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, constateert dat deze ongeregeldheden in Nesselande altijd in het voorjaar gebeuren. "Met name op de eerste warme dag, dan komt het hele volk blijkbaar om te zieken."

Eerdmans vindt dat er te weinig beveiliging is. Plannen daarvoor waren er wel, maar de fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam zegt dat de beveiliging door het huidige college van Rotterdam is wegbezuinigd. Daarom wil Eerdmans een samenscholingsverbod in de zomer.

'Het wordt elk jaar erger'

Een rondvraag bij buurtbewoners in Nesselande leert ons dat de jongeren niet uit de wijk komen. Zij stappen uit bij het metrostation, waarna de jongeren het strand opzoeken.

Amalia Solognier woont in de wijk en baalt van de overlast in de zomer: "Je moet je voorstellen dat je je niet meer veilig voelt in je eigen buurt." Haar dochters mogen niet naar het strand. "Zij vinden dat zelf ook niet fijn. Het wordt ook elk jaar erger."

John Jee-Hae wil dat de zich misdragende jongeren harder worden aangepakt. "Ik pleit voor een lik-op-stukbeleid. Harder optreden als ze zich misdragen. Misschien zouden camera's helpen." Jee-Hae ziet niets in het idee om de metro niet in Nesselande te laten stoppen tijdens warme dagen, want dan tref je volgens hem ook de goedwillende personen.

Pot heeft besloten dat hij niet meer naar het strand van Nesselande gaat. "Ik kom alleen op de boulevard om te eten of te drinken. In de dertien jaar dat ik hier in de wijk woon, ben ik drie keer op het strand geweest. Elke keer liep het uit op een vechtpartij of een ontruiming op het strand."