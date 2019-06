Woondeal: Meer huizen, minder huur en prefabhuizen

Wonen in de Randstad moet de komende zes jaar een stuk aantrekkelijker worden. Niet alleen moeten er de komende jaren flink wat betaalbare huizen bijkomen, ook zijn er afspraken gemaakt over verbetering van bestaande wijken in onder meer Rotterdam-Zuid en Schiedam. Verder krijgen gemeenten de mogelijkheid om in te grijpen als particuliere verhuurders teveel huur vragen.

De maatregelen staan in een zogeheten woondeal die maandag is ondertekend door het Rijk, de provincie en de gemeenten in de zuidelijke Randstad. Doel is om de leefbaarheid in zwakke wijken te verbeteren.

Tot 2025 komen er 100 duizend nieuwe woningen bij. Dat moet oplopen tot 230 duizend huizen in 2030. Bijna de helft ervan wordt gebouwd in Rotterdam en Den Haag. De huizen moeten komen binnen de bebouwde kom, onder meer tussen Woudestein en de Kralingse Zoom, het Stationsgebied in Barendrecht en de Wilderszijde in Lansingerland.

Maar de woondeal gaat niet alleen over nieuwe huizen. De bestaande woningen moeten betaalbaar blijven voor de stadsbewoners. Daarom zijn er ook afspraken gemaakt over de aanpak van huisjesmelkers. Die mogen niet te hoge huren vragen.

Prefab-woningen

Ook willen het Rijk, de provincie en de gemeenten samen iets verzinnen om arbeidsmigranten anders te huisvesten. Het plan is om hen in prefab-woningen te plaatsen, samen met studenten. Het Rijk stelt voor een proef 400.000 euro beschikbaar.