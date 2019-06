'Dichter' Aboutaleb verzamelt favoriete poëzie voor jubileum festival

Het poëziefestival Poetry International in Rotterdam bestaat dit jaar vijftig jaar. Burgemeester Aboutaleb heeft ter gelegenheid van het jubileum vijftig van zijn favoriete gedichten uit de wereldpoëzie verzameld en gebundeld.

Aboutaleb is een groot liefhebber van de Arabische dichtkunst. Hij droeg tijdens het festival al eens een aantal gedichten van de Arabische dichter Adonís voor.

Prinses Laurentien heeft vrijdag de eer om het eerste exemplaar van de bloemlezing in ontvangst te nemen bij boekhandel Donner in Rotterdam. De bundel heeft de naam 'Lees!'.

Na de overhandiging van het eerste exemplaar van de dichtbundel spreekt de burgemeester met schrijver Ernest van der Kwast over wat hij heeft met poëzie en het werk dat hij voor deze bundel verzameld heeft. Liefhebbers kunnen de bundel ook laten signeren.



Oudste festival

Het Poetry International Festival Rotterdam is het oudste festival van de stad. Het wordt dit jaar van 13 tot en met 16 juni gehouden in De Doelen. Dat is ook de plek waar vijftig jaar geleden de eerste editie werd gehouden. Naast bekende dichters zijn er ook muzikale optredens en dansuitvoeringen.