Acties in ziekenhuizen voor betere cao

Ziekenhuismedewerkers gaan actievoeren voor een goede cao. Dat meldt vakbond FNV, nadat maandag het cao-overleg tussen de vakbonden in de zorg en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) klapte. Ook in het Franciscus Vlietland in Schiedam wordt volgens de vakbond na de zomer actie gevoerd.