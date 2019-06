Turkse baklava met een gezonde twist

De Ramadan zit er bijna op. Over een paar uur wordt de Vastenmaand volgens de Islamitische kalender afgesloten met het Suikerfeest. De baklava, dolama en andere lekkernijen zijn maandag niet aan te slepen bij de Turkse banketbakkerij Kaya Pastanesi aan de 1e Middelandstraat in Rotterdam.

"Het is heel erg druk", zegt Yeliz Kaya van de bakkerij. "Maar wel gezellig. Aangezien wij een banketbakkerij zijn met heel veel suikers, hebben we het echt erg druk."

Hardlopers in de bakkerij zijn onder meer de traditionele baklava en de opgerolde variant daarvan: dolama. Zoete lekkernijen met veel suiker, die de bakkerij ook in aangepaste vorm aanbiedt.

"Wij verkopen sowieso de traditionele gebakjes, maar we hebben ook veel dingen op het Westen aangepast", vertelt Kaya. "Ik heb twee kleine kinderen en je merkt toch dat bewust omgaan met voeding heel belangrijk is. Zeker als je een goede basis wil leggen. Vandaar dat we de traditionele baklava verkopen, maar ook de dingen die goed in je dagelijks eetpatroon passen." Zo zijn gebakjes met alleen pistachenootjes en dadels uit zichzelf al zoet en fris van smaak.

Een klant komt speciaal vanuit Rotterdam-Zuid naar de bakkerij op de 1e Middelandstraat. "Ik heb van mede-Turken gehoord dat het eten hier goed is", vertelt hij. Baklava, chocolade en andere specialiteiten neemt hij mee naar huis. "Ik voel me perfect. De laatste dag vandaag, dus energie komt naar boven."

De banketbakkerij van Kaya is een familiebedrijf. Tijdens het Suikerfeest is ze dan ook gewoon in de winkel te vinden. "We vieren het met onze klanten. Van kinds af aan weet ik niet beter. Het is geweldig om het met onze klanten te kunnen vieren."