Sportclub Feyenoord staat aandelen in de Kuip niet af aan Stadion Feijenoord NV

Tijdens een algemene ledenvergadering van Sportclub Feyenoord is maandag besproken wat er in de toekomst met de aandelen in De Kuip kan gaan gebeuren. Sportclub Feyenoord bezit een meerderheid van de aandelen en het gerucht ging dat deze afgestaan werden. Dat blijkt niet zo te zijn. ''Wij geven nooit wat weg,'' zegt SC Feyenoord-voorzitter Wim Voots.

Volgens oud-voorzitter en aandeelhouder Hans Fortuin, die graag wil dat Feyenoord in de Kuip blijft spelen, is de verwarring ontstaan door slechte communicatie. ''De uitnodiging (voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering waarin over de aandelen gesproken zou worden) was wat vaag. We dachten dus: hier gaan de aandelen. Het blijkt dat dit wel meevalt.''

Regeling

Voots laat weten dat Sportclub Feyenoord bezig is met een regeling voor de aandelen. ''Deze regeling hebben we voorgelegd aan de vergadering. Vanavond is er besloten dat er een commissie komt die hiernaar gaat kijken. Als de commissie het goed vindt, gaan we verder.''

Fortuin ving op wat de regeling zou moeten zijn. ''Er komt in de naam 'Kromme Zandweg' een stichting waarin drie partijen gaan kijken wat er met de aandelen kan gaan gebeuren. Dit zijn het stadion, Sportclub Feyenoord en de betaalvoetbalorganisatie. Dit gaat alleen op als er een nieuw stadion komt. Wel of geen nieuw stadion is helemaal niet te sprake gekomen vanavond.

Bod

Omdat de Stichting 'Vrienden van De Kuip' bang was dat de aandelen weggegeven werden, werd er vorige week een bod hierop gedaan. Na deze vergadering concludeert Fortuin dat dit niet had gehoeven, maar dat het bod absoluut blijft staan. Voots zegt dat de commissie ernaar gaat kijken.

Voots verwacht dat de nieuwe commissie al over ongeveer anderhalve maand wat meer duidelijkheid kan verschaffen. Fortuin denkt dat dit langer gaat duren. Ook is er volgens Fortuin in de vergadering gezegd dat Sportclub Feyenoord opener zal gaan communiceren over de aandelen.

Voots maakte ook bekend dat hij om gezondheidsredenen een stapje terug moet doen binnen het bestuur van Sportclub Feyenoord.

In de video is een interview met Hans Fortuin te bekijken. Wim Voots gaf zijn reactie buiten de camera om en deze is te beluisteren.