Grote actie tegen inklimmers bij ferry in Vlaardingen

Herder Bullet zoekt naar illegalen bij een grote actie in haven van Vlaardingen

Dertig medewerkers van de politie en marechaussee houden bij de ferry in Vlaardingen een grote controle om mensen te vinden die illegaal de oversteek naar Engeland proberen te maken. Het gaat om een zogenoemde honderd procent-controle met honden.

Als de hond aanslaat, wordt een vrachtwagen apart genomen en gecontroleerd. Ook worden er CO2-metingen gedaan om mensen op te sporen.

Vrijwel dagelijks worden verstopte illegalen gevonden die de oversteek willen maken. Vorig jaar werden 1371 mensen aangehouden. In 2017 waren dat er 944.

Vorige maand werd een groep van 34 inklimmers gevonden. Daar waren ook twee kinderen bij van zeven en negen jaar.

Vooral jonge Albanezen proberen de Noordzee over te steken om in Engeland te komen. Dat gebeurt niet alleen vanuit Nederland, maar ook vanuit België en Frankrijk.

"We weten dat er grote criminele organisaties achter de mensensmokkel zitten", zegt een van de controleurs. "Het is ook erg lucratief. Ik heb bedragen gehoord van 5 duizend euro per persoon."