Grote actie tegen inklimmers bij ferry in Vlaardingen: alle vrachtwagens oké

Herder Bullet zoekt naar illegalen bij een grote actie in haven van Vlaardingen

Dertig medewerkers van de politie en marechaussee hebben maandagochtend bij de ferry in Vlaardingen een grote controle gehouden. Ze waren op zoek naar mensen die - verstopt in een vrachtwagen - de oversteek naar Engeland probeerden te maken. Er werden geen verstekelingen aangetroffen.

Bij de actie maakte het controleteam onder meer gebruik van honden. Zodra Bullet of een van zijn collega's aansloeg, werd de vrachtwagen apart gezet en gecheckt. Ook werden er CO2-metingen gedaan om migranten op te sporen.

Kinderen

Vrijwel dagelijks worden in havens verstopte illegalen gevonden die de oversteek willen maken. Vorig jaar werden 1371 mensen aangehouden. In 2017 waren dat er 944.

Vorige maand werd een groep van 34 inklimmers gevonden. Daar waren ook twee kinderen bij van zeven en negen jaar.

Vooral jonge Albanezen proberen de Noordzee over te steken om in Engeland te komen. Dat gebeurt niet alleen vanuit Nederland, maar ook vanuit België en Frankrijk.

"We weten dat er grote criminele organisaties achter de mensensmokkel zitten", vertelde een van de controleurs maandag op Radio Rijnmond. "Het is ook erg lucratief. Ik heb bedragen gehoord van 5 duizend euro per persoon."

De politie en de marechaussee voeren ook later deze week nog controles uit. Waar precies? Dat wil het team geheim houden.