Provinciebestuurder Janssen naar Eerste Kamer

Gedeputeerde Rik Janssen is bezig met zijn laatste week in Zuid-Holland. De provinciebestuurder gaat eerder weg, omdat ie een zetel krijgt de Eerste Kamer namens zijn partij, de SP.

In Zuid-Holland was Janssen onder meer verantwoordelijk voor milieu. Hij trad op in onderzoeken naar incidenten bij Odfjell, Esso en Shell.



Janssen is de tweede gedeputeerde die voor de finish vertrekt. Eerder stapte Han Weber (D66) op, omdat ambtenaren een stuk over het Warmtebedrijf hadden achtergehouden.

De gesprekken over een nieuwe provinciebestuur lopen nog. Daarover zijn Forum voor Democratie, VVD, CDA, ChristenUnie-SGP met elkaar aan het onderhandelen.