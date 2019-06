Rijnmond Expert: toetsenbord vies? Gebruik een stofzuiger en een pantykousje!

Om te beginnen is het goed om je toetsenbord regelmatig schoon te maken. Maar de meeste mensen komen niet verder dan het ding af en toe ondersteboven te houden en stof en kruimels op te vangen. Beter is het om af en toe de stofzuiger er op te zetten. Handige suggestie van Erik: doe een pantykousje om de opening van de stang, omdat die anders samen met het stof de toetsen opzuigt.

Wat doe je als je computer stuk is? Ja, dan moet je hem laten repareren. Maar als stuk betekent dat hij sloom is geworden, dan kun je zelf aan de slag. Gooi bijvoorbeeld oude bestanden weg.

Check vooral even je map downloads. Hier vind je soms bestanden die al jaren oud zijn. En vergeet ook niet om steeds de nieuwste software te downloaden. Hiervoor bestaan handige programma's.

Check voor info over deze programma's en andere tips de site van Erik Lindenburg en check de banner 'Rijnmond Experts'. Hier vind je de links die hij heeft genoemd in het interview.

Vanaf 3 juni, zal Erik Lindenburg ons twee keer per maand wegwijs maken in het land van computers en software. Op maandag 17 juni om 16.15 horen we hem opnieuw in de middagshow van Reint Jan Potze.