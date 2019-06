Binnenkort ook e-bikes te huur in Rotterdam

Swapfiets verzorgt ook fietsonderhoud aan huis. En als 'ie stuk is, ruil je hem om voor een nieuwe.

In Rotterdam zijn nog meer deelfietsen te vinden, maar niet iedereen is daar even blij mee. Over bijvoorbeeld de oBikes was vorig jaar aardig wat te doen: in Rotterdamse wijken werden veel foutgeparkeerde fietsen gevonden.



Naast de fietsen zijn in Rotterdam ook deelscooters van Felyx te vinden. De scooters kunnen binnen bepaalde gebieden overal neer worden gezet na gebruik. Het bedrijf gaat na Rotterdam de grens over en gaat binnenkort ook in Brussel rijden.