Proces tegen zoon van vermoorde Mona Baartmans waarschijnlijk in oktober

De 79-jarige Mona Baartmans was wekenlang spoorloos. In november werd haar lichaam gevonden in de buurt van de Heinenoordtunnel.

De zaak tegen Oud-Beijerlander Ton L. (60), die verdacht wordt van het doden en begraven van zijn moeder Mona Baartmans, wordt waarschijnlijk in oktober inhoudelijk behandeld. Dit bleek dinsdag tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank in Den Haag. Als data worden 7 of 14 oktober genoemd.

Mona Baartmans (79) verdween op 23 september 2018. De vrouw uit Delft had net haar man bezocht in een verpleeghuis in Den Haag. Ze stapte in bij iemand in een zwarte auto en sindsdien ontbrak elk spoor. Een week later hield de politie haar zoon Ton L. aan.

In november vond de politie het lichaam van de vrouw in een natuurgebied in de buurt van de Heinenoordtunnel. Korte tijd later bekende L. dat hij zijn moeder had gewurgd met een tie wrap.

Na haar dood had hij ook haar bankrekening geplunderd. Hij nam 40 duizend euro op. Volgens zijn broer was Ton L. verslaafd aan gokken.