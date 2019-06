Bijna alle avondvierdaagsen in regio afgeblazen

Het KNMI heeft code oranje afgegeven, vanwege onweersbuien met hagel en windstoten.

Dordrecht laat op hun Facebookpagina weten dat de avondvierdaagse dinsdag niet doorgaat.



Ook in Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, Maassluis, Stellendam, Spijkenisse, Barendrecht en 's-Gravendeel is besloten de tocht niet door te laten gaan. Zuid-Beijerland kijkt het nog even aan. Maassluis weet nog niet wat het gaat doen. De tocht van Vlaardingen gaat door. De organisatie raadt aan vroeg te starten, ze binnen te zijn voor het noodweer losbarst.