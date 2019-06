Feyenoord wil ook komend seizoen geen uit-publiek bij klassieker

Na meerdere incidenten bij jeugdwedstrijden tussen beide clubs acht Feyenoord het toelaten en meenemen van uit-supporters naar wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax onverantwoord en maatschappelijk onacceptabel.

De afgelopen maand waren er twee incidenten in Amsterdam tussen Feyenoord en Ajax-fans. De kampioenswedstrijd tussen Ajax onder 19 en Feyenoord onder 19 werd gestaakt nadat familieleden van Feyenoord-spelers werden belaagd. Een week eerder ging het mis bij de wedstrijd tussen het Amsterdamse Swift en Sportclub Feyenoord. De politie moest worden ingezet nadat er een confrontatie dreigde tussen Ajax en Feyenoord-fans. De ruiten van de Feyenoord-bus werden ingegooid. Daarop concludeert Feyenoord dat het punt nog niet is genaderd om komend seizoen weer fans toe te laten. Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft Feyenoord aangegeven begrip te hebben voor de beslissing van de Rotterdamse club.



In 2009 besloten de burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam na rellen en spreekkoren in eerste instantie vijf jaar geen uit-supporters toe te laten bij de klassieker. Daarna gingen de Burgemeesters in overleg met beide supportersverenigingen, maar de partijen kwamen nooit tot overeenstemming. Toen werd het verbod voor onbepaalde tijd verlengd en inmiddels gaan er al meer dan tien jaar geen uit-supporters meer mee bij wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax. De bekerfinale van 2010 tussen Feyenoord en Ajax werd om die reden dan ook over twee wedstrijden gespeeld.



De Ajax-supporters zijn wel aanwezig geweest in de Kuip bij de bekerfinales tegen FC Twente in 2012, PEC Zwolle in 2014 en die van dit jaar tegen Willem II. In al deze wedstrijden waren er meerdere vernielingen verricht door Ajax-fans in de Kuip.