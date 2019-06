Miljoen beschikbaar voor ideeën verduurzaming binnenvaart

Het ministerie heeft een maximumbedrag van 250.000 euro over per projectaanvraag. Dat is geregeld via de subsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart.

Om in aanmerking te komen moeten de voorstellen gaan over onder meer demonstraties en ontwikkelingen van nieuwe concepten, verdere optimalisaties of nieuwe combinaties van bestaande concepten.

De uiterste inleverdatum van de plannen is 1 augustus.