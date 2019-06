Twee jaar celstraf voor schutter op metrostation Beurs

De 23-jarige Rotterdammer die in februari een persoon beschoot in het Rotterdamse metrostation Beurs, moet twee jaar de cel in. Dat heeft de rechter in Rotterdam bepaald. De schutter moet zich ook een half jaar laten behandelen in een psychiatrische kliniek.

Zijn kompaan (19), die duidelijk zichtbaar een mes had getrokken, is tot 51 dagen gevangenisstraf veroordeeld. Dat is evenveel als zijn voorarrest, dus hij hoeft niet de cel in.

De schietpartij vond plaats op 2 februari dit jaar, in de drukbezochte hal van het station. De twee mannen kwamen daar een groep andere jongens tegen. Een van hen rende op de groep af. Hij herkende iemand die hem eerder in elkaar had geslagen en gaf de jongen een klap.

Daarna trok de man een pistool en beschoot het slachtoffer een paar keer. Door de rondvliegende kogels raakte niemand gewond. Dat is volgens de rechtbank "puur geluk" geweest.

De man zelf heeft verklaard dat hij expres mis schoot. Daar ging de rechter niet in mee. Dat het slachtoffer niet geraakt is, komt volgens de rechter doordat de schutter en zijn doelwit allebei in beweging waren.

Na de beschieting werd het slachtoffer door de mannen ook nog geduwd, geschopt en geslagen.

Tegen de verdachten is geen aangifte gedaan. Ze hebben zich na de schietpartij zelf bij de politie gemeld. Een van hen deed dat, omdat er beelden van de twee zouden worden vertoond in het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond.