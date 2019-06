Code oranje voor verwacht noodweer

Er kan lokaal veel regen en hagel vallen. Vanwege het verwachte noodweer zijn in verschillende steden de etappes van de avondvierdaagse afgelast.



De brandweer adviseert op Twitter wanneer 112 moet worden gebeld bij wateroverlast of stormschade. Alleen bij bijvoorbeeld instortingsgevaar, vallende bomen op de openbare weg of risico op brand dient het alarmnummer gebeld te worden. Als een boom in de berm ligt, is dat een belletje aan de gemeente waard.



De weerswaarschuwing geldt vanaf 18:00 uur voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Voor de rest van het land geldt een code geel.