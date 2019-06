Kickbokser Tavares bereidt zich voor op Glory 66

''Ik ben fit, mijn conditie is goed, mijn kracht is goed en ik zit lekker in mijn vel'', blikt de 28-jarige Rotterdammer vooruit. ''Het grote trainingswerk is al gedaan. De laatste twee weken is het periodiseren, jezelf heel houden en fit verschijnen voor de partij.''

Tavares staat momenteel tweede op de wereldranglijst in zijn gewichtsklasse en kan zich bij winst in Parijs gaan opmaken voor een titelgevecht. ''Ik ben inmiddels al zes keer wereldkampioen geworden, maar Glory is een organisatie apart. De crème de la crème in het kickboksen. In een top-carrière is het ook leuk om daar wereldkampioen te worden. Ik moet de 22ste mijn werk goed doen en dan staat er in september een wereldtitelgevecht op mij te wachten. Dat is mij al toegezegd.''



De Kuip

Hoewel de kickbokser zich ervan bewust is dat hij nog twee gevechten moet winnen voor de wereldtitel, droomt hij alvast hardop over een locatie om deze te verdedigen. ''Glory organiseerde vorig jaar een avond in de ArenA in '020'. Als ik daar een titelgevecht moet doen, dan zeg ik af', zegt Tavares met een knipoog. ''Maar mijn wereldtitel verdedigen in De Kuip zou een jongensdroom zijn. De laatste was volgens mij Bep van Klaveren in de jaren 40 of 50.''

Taveres sluit dan ook af met een oproep aan de internationale kickboksorganisatie Glory: ''Als ik de 22ste mijn partij win, en uiteraard ook kampioen word, dan verwacht ik dat ik mijn titel als allereerste ga verdedigen in De Kuip. Make it happen!''

Bekijk hierboven het volledige gesprek van verslaggever Jan Jaap Pruysen met kickbokser Luis Tavares.