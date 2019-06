Extra toezicht na schietpartijen Essenburgbuurt

De politie gaat extra controleren in de Essenburgbuurt in Rotterdam-West, na de vele schietpartijen van de afgelopen maanden. Dat is beloofd tijdens een gesprek met verontruste buurtbewoners.

Verder komt er mogelijk ook een mobiele camera. Ook worden buurtbewoners opgeroepen om hun eigen camera's bij de politie te laten registreren.

Vierde keer

Afgelopen vrijdag was het opnieuw raak aan de Jagthuisstraat. Bij die beschieting raakte iemand zwaargewond. Het was de vierde schietpartij in negen maanden tijd.



Bewoners eisten een gesprek met burgemeester Aboutaleb. Die kwam dinsdag niet, maar bewoners konden wel in gesprek met de gemeente en de politie.

Tijdens dat gesprek hebben bewoners al hun zorgen kunnen uiten. Ook is besproken hoe de situatie beter kan.



Meer controles

De politie heeft beloofd extra te gaan controleren op straat, zowel overdag als in de nachtelijke uren. Daarnaast heeft de politie contact met Stadsbeheer om in de aankomende periode extra toezicht houden in de wijk.

Van de buurtbewoners wordt verwacht dat zij bij onraad direct contact opnemen met de politie en dat ze elkaar door middel van de verschillende 'buurtapps' zo veel mogelijk op de hoogte houden van de verschillende acties. Ook moeten zij een aanvraag doen voor nieuwe buurtpreventieborden.

Henk van Mourik van de bewonersvereniging is erg te spreken over hoe de gemeente met hun klacht is omgegaan. "Wij zijn er content mee op dit moment. Het is fijn dan er meer zichtbaar en onzichtbaar toezicht komt in de wijk. En dat er wordt gekeken naar camera's. We hebben binnenkort nog een bewonersbijeenkomst. En we denken aan een actie zoals op Zuid, de Wapens De Wijk Uit Actie. Maar voor nu zijn we erg content."