Roparun: Lopen voor koppelbed voor hospice Kaaskenshuis

Een deel van de opbrengst van de Roparun 2019 gaat naar koppelbedden. Dat heeft de organisatie bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat van de opbrengsten in ieder geval 500 bedden gekocht kunnen worden.

Door koppelbedden kunnen ernstig zieke mensen, die niet meer uit hun bed kunnen komen, toch dicht bij hun geliefden zijn. De bedden worden namelijk aan elkaar gekoppeld.

Hospice Kaaskenshuis in Zierikzee is één van de eerste bezitters van een koppelbed. Dat werd gedoneerd door mevrouw Van de Ligt. "Het is heel simpel: het is een bed dat er naast gezet kan worden en wat ook elektrisch verstelbaar is. Je kan hem helemaal op dezelfde de hoogte zetten als je partner. Je kan gekoppeld naast elkaar zitten, liggen en slapen zonder dat je het gevoel hebt dat er een bed tegenaan geschoven is", legt Van de Ligt uit.

Myrthe Leijdens maakte gebruik van dit bed toen haar man ernstig ziek was. "Voorheen was er de mogelijkheid om met een stretcher of een stoel erbij te kunnen slapen", blikt Myrthe terug. "Maar als het gaat om een paar nachten achter elkaar, is het comfortabeler om in een bed te liggen."

Samen zijn

Maar dat is volgens Myrthe niet het belangrijkste. "Het gaat erom dat je samen kan zijn. Je hebt heel je leven met elkaar gedeeld. Hiermee kun je de laatste nachten met elkaar samen delen."

Kapitein Hans Bos van het Bru's Running Team gaat met zijn team van Hamburg naar Rotterdam lopen. Met het geld dat hij hiermee ophaalt wil hij voor het Kaaskenshuis een tweede koppelbed aanschaffen. "Of je nu naast iemand ligt of naast iemand zit, dat is zo anders. Nu hebt de intimiteit nog in de laatste levensfase en dat is zo mooi."