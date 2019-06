Celstraffen geëist voor opzetten drugslijn naar Rotterdam

Tegen de 66-jarige man is de hoogste straf geëist. De 28-jarige hoorde anderhalf jaar tegen zich eisen.

De zaak kwam aan het rollen in augustus 2015. Toen werd in de Rotterdamse haven een partij cocaïne gevonden tussen blikjes tonijn.

Tip

De politie werd in januari getipt vanuit Amerika dat iemand een grote partij cocaïne had ingevoerd. Tijdens dat onderzoek werd een nu 58-jarige man uit Den Haag gearresteerd. Hij wordt ook gelinkt aan de invoer van de cocaïne tussen de tonijn.

Daarna kwamen ook de Rotterdamse vader en zoon in beeld, net als een vrouw uit Tilburg (53). De vrouw zou samen met een vriend uit Zuid-Amerika een drugslijn hebben opgezet. Op een moment werd een partij limoensap ingevoerd.

Volgens justitie was het sap ingevoerd om de lijn uit te proberen. Nadat het sap in Nederland was aangekomen, werd het gedumpt.

Lang geduurd

Het onderzoek heeft volgens het Openbaar Ministerie zo lang geduurd, omdat sommige getuigen in Zuid-Amerika lastig te vinden waren en ook niet gehoord konden worden. De strafeisen liggen daarom een jaar lager dan ze anders waren geweest.

De 66-jarige Rotterdammer is al twee keer eerder veroordeeld voor drugssmokkel.