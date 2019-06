Avondvierdaagsen geschrapt: 'Alleen in Vlaardingen voor het noodweer binnen'

De avondvierdaagsen in de regio Rijnmond zijn in het water gevallen

De avondvierdaagsen in de regio Rijnmond zijn deels in het water gevallen. Het regende dinsdag afgelastingen. Alleen in Vlaardingen gaat de avondvierdaagse dinsdag gewoon door.

In Spijkenisse, Maassluis, Dordrecht, Stellendam, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido Ambacht, 's-Gravendeel en Barendrecht is de dinsdagetappe afgelast.

En dus is de situatie in Vlaardingen speciaal. "Het verschil met de andere regio's, is dat wij om 17:00 uur starten", legt Bram Lamot van de organisatie Vlaardingen.

Lamot: "Vanaf 18:00 uur mag er geen tien kilometer meer gestart worden. Daardoor zouden alle wandelaars om 20:00 uur binnen moeten zijn." Precies op tijd voordat het noodweer losbarst.

In Vlaardingen zouden zo'n 2054 mensen mee moeten lopen, maar Lamot begrijp het als mensen besluiten niet te lopen.

In Dordrecht gaat de avondvierdaagse niet door, daar wordt het een avonddriedaagse. "We gaan deze avond niet inhalen", legt Rika Geway, organisator van de Dordtse wandeltocht. "Dus lopen we maar drie dagen deze week."

Derde keer

Aan de Dordtse tocht doen ruim 4000 deelnemers mee. "Onder meer de politie adviseerde om de tocht niet door te laten gaan, dus hebben we hem afgelast."

Het is niet voor het eerst dat een avond uitvalt, maar van de veertig jaar dat Geway betrokken is bij de organisatie "is dit de derde keer geweest". Dinsdagavond zal ze naar het sportpark gaan: "We weten namelijk niet zeker of iedereen het bericht ook ontvangen heeft. We verwelkomen iedereen woensdagavond weer."

Overigens gaat Geway zelf wel gewoon aan de wandel dinsdagavond. "Mijn dochter en ik zijn geoefende wandelaars, we kunnen het niet laten."