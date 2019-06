Rijnmond in 5 minuten: dinsdag 4 juni

Presentatrice Laurence van Ham ging dinsdag voor Kijk op Rijnmond naar de Essenburgbuurt in Rotterdam. Buurtbewoners voelen zich overtroefd door criminelen en eisen dat de politie vanaf nu 24 uur per dag zichtbaar aanwezig is in de buurt.

Daarnaast heeft De Eerste Kamer dinsdag de nieuwe asbestwet weggestemd. Op Rotterdam-Zuid liggen nog veel asbestdaken, die door het wegstemmen voorlopig kunnen blijven liggen. Bewoners zijn enorm opgelucht, want het verwijderen van het asbest zou duizenden euro's kosten.

Ten slotte besteden we aandacht aan het Suikerfeest, dat dit jaar ook mee gaat in de trend van gezonde voeding. Banketbakkerij Kaya Pastanesi maakt zoete lekkernijen zonder geraffineerde suikers.