Titelverdediger Neptunus begint European Champions Cup met kleine zege

De honkballers van Neptunus zijn hun jacht op een elfde Europa Cup begonnen met een kleine overwinning. In Bologna boekten de Rotterdammers een 2-1 zege op Parma Clima, waardoor de formatie van coach Ronald Jaarsma nu aan de leiding gaat in Groep A.

Het duurde dinsdagmiddag lang voor het eerste punt te noteren viel in Bologna. Na zes innings kwam Neptunus op een 1-0 voorsprong. In de voorlaatste inning kwamen de Italianen op gelijke hoogte, maar in de negende inning pakte Neptunus alsnog de overwinning.

"De eerste wedstrijd is super belangrijk, het bepaalt de rest van de week", vertelt Neptunus-coach Ronald Jaarsma tegenover RTV Rijnmond. "Het was jammer dat het lang duurde voor we onze scoringskansen benutten. Dat levert gigantische spanning op, maar we hadden het veel eerder naar ons toe kunnen trekken."

Favorieten

Bologna organiseert dit jaar de Europa Cup en speelt zodoende elke wedstrijd in de avonduren, bij lagere temperaturen. Jaarsma ziet het hen dan ook als grote concurrent voor de eindzege. "Zij hebben natuurlijk thuisvoordeel, maar ook een sterke ploeg. Bologna, Amsterdam, Parma en wij zijn de vier grootste favorieten denk ik. Maar het is een heel zwaar toernooi."

Woensdagochtend en donderdagmiddag speelt Neptunus nog tegen groepsgenoten Bonn en Rouen, daarna staan eventuele finales op het programma. De European Champions Cup duurt tot en met zaterdag.

