Volkstuinvereniging vreest Japanse Duizendknoop

"Het groeit zelfs door beton heen, die ellende willen we hier niet hebben", verzucht John Gerritse van de Rotterdamse volkstuinvereniging Streven naar Verbetering. Daar houden de volkstuinders hun hart vast voor de Japanse duizendknoop.

De plant groeit langs de naastgelegen weg, die eigendom is van ProRail en door Diergaarde Blijdorp als dienstweg wordt gebruikt. "Het zal niet vandaag of morgen gebeuren, maar het zou wel heel snel kunnen gaan", zegt Gerritse. "Zeker nu het is gemaaid en de bladblazers de resten ook richting onze volkstuinvereniging hebben weggeblazen."

"De Japanse duizendknoop is heel krachtig en kan gebouwen en muren slopen", zei Aad van Leeuwen van Stadsbeheer Rotterdam vorige maand al eens tegen RTV Rijnmond. "Je moet heel goed opletten waar hij mogelijk schade kan aanrichten en dus moet je meer doen dan alleen beheersen. Op een aantal plekken zal je de plant flink aan moeten pakken. Dat betekent heel rigoureus grond eruit halen en schone grond erin. Heel veel andere effectieve bestrijdingsmethodes zijn er niet."

De weg is eigendom van ProRail. Zij laten weten op dit moment bezig te zijn met een plan van aanpak voor de lange termijn en gaan binnenkort met de betrokken partijen in gesprek. Als buren van het spoor zien dat er niet verstandig met de Japanse duizendknoop wordt omgegaan, dan kunnen zij contact opnemen met de publieksvoorlichting van ProRail.