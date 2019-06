Onderwijskoepels: Wij wilden best door met Acato

Zowel onderwijskoepel BOOR als Koers VO (een samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs) zeggen geen bezwaar te hebben tegen samenwerking met Acato, een school voor autistische kinderen, die per 1 mei is gesloten.

"Tot die datum was Acato verantwoordelijk voor het jeugdhulpgedeelte en wij voor het onderwijs. Dat onderwijs was via een leerkracht van BOOR goed geregeld”, zegt Koers VO.

Acato is geen officiële school, maar opgezet door een ouder na onvrede over regulier en speciaal onderwijs. Wethouder Judith Bokhove (Jeugd) besloot per 1 mei de samenwerking met Acato op te zeggen, omdat de veiligheid van de kinderen niet voldoende gewaarborgd zou zijn.

Stichting MEE en Pameijer (partijen die mensen met een beperking ondersteunen) nemen de zorgrol van Acato over en scholenkoepel BOOR verzorgt het onderwijs. Maar de leerlingen willen daar niet heen, omdat zij geen goede ervaringen hebben met deze vorm van onderwijs.



Toen ombudsman Anne Mieke Zwaneveld en een topambtenaar van de gemeente Rotterdam begin mei met de ouders van Acato afspraken maakten over een doorstart (met de huidige medewerkers en vrijwilligers) veegde wethouder Bokhove deze afspraken twee dagen later van tafel. Ze wil niet meer samenwerken met het bestuur van Acato. “Het was niet de bedoeling opnieuw te onderhandelen met het bestuur van Acato”, zegt Bokhove nu.

Honderd vragen

Daarvoor noemt de wethouder dinsdag in de beantwoording op bijna honderd raadsvragen verschillende redenen. "Acato zet geen daadwerkelijke stappen in het toegroeien naar een jeugdhulpaanbieder”, stelt Bokhove.

Daarnaast heeft het bestuur zich niet aan afspraken met de gemeente gehouden om jeugdhulpaanbieder te worden en heeft daardoor ‘geen vertrouwen’ meer van de gemeente. Vanwege die vertrouwensbreuk wilde Bokhove geen nieuwe afspraken maken met het bestuur van de school.

Koers VO denkt daar anders over: "Wat ons betreft ligt er geen blokkade op samenwerken met Acato, het onderwijs is goed gewaarborgd”, zegt een woordvoerder. Zowel Koers VO, Acato als Pameijer zijn niet betrokken bij de beslissing om de afspraken van 7 mei van tafel te vegen. "De beslissing om niet door te gaan met Acato is aan de gemeente”, zegt Pameijer.

BOOR benadrukt wel te willen samenwerken met een erkende instelling voor jeugdhulp, "en dat is Acato op dit moment niet". Om uit de impasse te komen worden wel gesprekken gevoerd om het personeel van Acato onder te brengen bij Pameijer, zodat zij de zorgtaken kunnen leveren.

Donderdag debatteert de gemeenteraad over de kwestie.