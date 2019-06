Onweersbuien zorgen nauwelijks voor overlast

De overlast door de onweersbuien in de regio Rijnmond lijkt mee te vallen. Het KNMI had code oranje afgegeven voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Op sommige plekken kwam het wel 'met bakken naar beneden', zoals in Hellevoetsluis.



De brandweer in Zuid-Holland Zuid had negen uitrukken. "Het viel gelukkig wel mee", liet een woordvoerder weten. "Een boom over de weg, wat water in een flat waar aan de gevel werd gewerkt en een instabiele glaswand."

Tussen Roterdam, Dordrecht en Breda reden er minder treinen door blikseminslag in de bovenleiding.

Maar op de meeste plekken bleef het beperkt tot een flinke plensbui.



Vanwege het voorspelde noodweer was in vrijwel de hele regio de avondvierdaagse voor vandaag geschrapt.