Zoektocht naar persoon te water blijkt loos alarm

De kustwacht kreeg rond half tien de automatische melding dat iemand te water is geraakt op het water bij Kinderdijk, waar de Noord, de Lek en de Nieuwe Maas bij elkaar komen.

"Het bleek te gaan om het automatisch signaal van een reddingsvest", vertelt een woordvoerder van de brandweer. "Daarop zijn vanaf drie kanten brandweermensen gaan zoeken en zijn er ook schepen ingezet."

Later bleek dat er niemand te water was geraakt. Mogelijk is een reddingsvest te water geraakt of is er in de regenbui een flinke plons water overheen gekomen. Het reddingsvest is niet aangetroffen.