Rotterdamse familie nog altijd in angst na dubbele aanslag met vuurwerk

De politie heeft nog altijd geen idee wie er achter de aanslag zit op een familie in Rotterdam-Alexander. Vermoed wordt dat de aanslagen met zwaar vuurwerk door dezelfde dader of daders zijn gepleegd en dat er mogelijk sprake is van afpersing. Dat is dinsdagavond gezegd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

De eerste aanslag was op 14 juli bij een huis aan de Grote Beer. Daar werd rond 22:00 uur een stuk vuurwerk aangebracht en tot ontploffing gebracht.

De metalen brievenbus werd met grote snelheid het huis gelanceerd. Het project ging 'als een mes' dwars door de deur naar de woonkamer.

"Het is dat mijn moeder net tv zat te kijken", zegt de oudste zoon van de bewoonster. "Als ze daar had rondgelopen, was het misschien anders afgelopen."

En hoewel ze lichamelijk niets aan de aanslag heeft overgehouden, heeft ze geestelijk wel een klap gekregen, zegt de oudste zoon. "Ze is wel een wrak nu. Ze is echt in shock."

Opnieuw een harde klap

Nog geen week later was het raak bij de oudste zoon van de 78-jarige Rotterdamse aan de Kuinder in Rotterdam-Zevenkamp. Midden in de nacht was daar een enorme klap te horen.

"Ik liep daarna op mijn blote voeten de keuken in", vertelt de zoon. "En ik had in eerste instantie niet eens door dat de hele vloer bezaaid was met glasstukken."

Enkele minuten later ging de telefoon van de man. Het was een privénummer. Als de bewoner te laat opneemt, volgen er wat smsjes. Er staan dreigementen in, gericht aan zijn jongere broer.

Succesvol Zakenman

De jongere broer de bewoner van de Kuinder is volgens de politie een "succesvol zakenman". Hij woonde, in verband met een verhuizing, tijdelijk bij zijn moeder, de plek van de eerste aanslag.

"De sms-jes die verstuurd zijn na die tweede aanslag verwijzen duidelijk naar die broer", zegt Angelique Chatta van de Politie Eenheid Rotterdam. "Hij is zakenman en mogelijk draait het allemaal om geld. Maar we onderzoeken ook andere scenario's."

"De telefoon waar de sms-jes mee vestuurd zijn is alleen gebruikt voor deze sms-jes en is daarna meteen uit de lucht gegaan", gaat Chatta verder. "We weten dus nog niet wie hierachter zit."

Angstig

Ondertussen zit de getroffen familie nog in angst thuis. De dochter van de man aan de Kuinder zegt dat ze een tijd lang alleen kon slapen als het buiten niet langer donker was.

"Omdat het ongrijpbaar is en je niet weet wie het gedaan heeft ga je eigenlijk heel angstig leven", gaat de man verder. "En dat doet mij als vader heel erg pijn."