'Levensgevaarlijke' Dordtenaar ontsnapt uit psychiatrische kliniek in Den Dolder

De forensisch psychiatrische kliniek in Den Dolder waar de moordenaar van Anne Faber verbleef, is opnieuw in verlegenheid gebracht, nu blijkt dat afgelopen zaterdag een veroordeelde psychiatrisch patiënt is ontsnapt.

Het gaat om de 44-jarige Peter M. uit Dordrecht. Zonder medicijnen is de man levensgevaarlijk, zegt zijn familie in het AD.

Atoombom

M. werd in 2017 werd veroordeeld, omdat hij via internet had gemeld dat hij het station van Dordrecht zou opblazen met een atoombom. Een paar dagen later viel hij in Dordrecht een man aan die zijn boodschappen in zijn auto laadde. M. sprong de man vanuit het niets op z’n rug, maar werd door het slachtoffer en zijn zoon overmeesterd. M. droeg op dat moment een mes bij zich.

Uit onderzoek bleek M. volledig ontoerekeningsvatbaar was. Hij is psychotisch en lijdt aan schizofrenie. Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde M. in hoger beroep tot behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis.

De familie zegt de kliniek te hebben gewaarschuwd voor de vluchtplannen van M. Toch kreeg hij afgelopen weekeinde een uur onbegeleid verlof. Tijdens dat verlof nam M. de benen.

Arrestatieteam

De familie werd hierover niet ingelicht. "Ik kwam er maandagmiddag pas achter, toen een arrestatieteam van de politie in mijn huis stond", zegt de 70-jarige moeder van de man in het AD.

De vrouw houdt haar hart vast. Zonder medicijnen is M. levensgevaarlijk, zegt ze. Meer dan eens heeft hij zijn verwanten met de dood bedreigd. "Zonder medicatie wil hij zijn eigen familie vermoorden. Hopelijk wordt hij snel gevonden."