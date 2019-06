'Wacht met saneren na afschieten asbestverbod'

"Wacht het af, er is teveel onduidelijk", zegt Rob Ekkers stellig. Zijn 'keiharde' advies is nog niet het heft in eigen handen te nemen wat betreft de verwijdering van de asbestdaken. "Het staat nu nog teveel op de helling."

Dinsdag werd duidelijk dat de Eerste Kamer het verbod op asbestdaken dwarsboomt. Het kabinet wilde eerst dat per 2025 een verbod zou ingaan, later werd dat uitgesteld naar 2028 om de Senaat te verleiden om in te stemmen. Dat is dinsdag dus niet gelukt.

Ekkers, initiatiefnemer van Contactgroep Eigenaren Asbestwoning, wachtte die beslissing niet af en besloot een aantal jaar geleden met 60 andere bewoners van de wijk Tafelberg in Dordrecht de asbestdaken te laten verwijderen. "Dat kostte met 30 duizend euro", vertelt hij.

Hij waarschuwt anderen vooral niet zijn pad te volgen. "Als je nu begint met de sanering, is er kans dat je net naast de voorzieningen grijpt die eraan komen."

Pot leeg

Toch is Ekkers blij met de keuze van de Eerste Kamer. Er waren namelijk zaken waar hij het niet eens mee was. "De overheid legde de prijs bij de bewoners zelf neer en daarnaast strijkt ze ook nog btw op. De subsidie is ook maar 1 procent van de kosten en die pot was voortijdig leeg." Hij hoopt dat hier in een volgend wetsvoorstel rekening mee wordt gehouden.