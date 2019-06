Alle Nederlandse stadions worden rookvrij

Alle stadions in het Nederlandse betaald voetbal dienen vanaf het seizoen 2020-2021 rookvrij te zijn. Dat is het doel van het nieuw opgerichte platform rookvrijestadions.nl, een initiatief van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie in samenwerking met alle clubs, de KNVB en de Alliantie Nederland Rookvrij (een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds).