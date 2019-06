Actiegroep Bomenkap Lansingerland probeert zoveel mogelijk bomen te redden

In januari is begonnen met de kap van de bomen in het Lage Bergse Bos

Door de aanleg van de verbindingsweg van de A16 naar de A13 worden in het Lage Bergse Bos duizenden bomen gekapt. Verschrikkelijk vindt de actiegroep Bomenkap Lansingerland dat. De bomenkap voor de A16 kunnen ze niet meer tegenhouden, maar "we kunnen ons nog wel hard maken voor andere gebieden".

"Als je dagelijks in een gebied loopt, realiseer je je dat het probleem eigenlijk veel groter is dan je van te voren dacht", vertelt Mariëlle de Leede van de actiegroep woensdagochtend "Dan zie je dat bijna elke boom aangestipt is en gekapt zal worden, terwijl ze er helemaal niet ziek uit zien. Dat is gewoon jammer."



De actiegroep probeert te voorkomen dat "heel veel" andere bomen in hetzelfde gebied worden neergehaald. Hoeveel dat er precies zijn, kan De Leede niet zeggen. "Het zijn hele gebieden in het Lage Bergse Bos en in bijvoorbeeld delen van de Bleiswijkse Zoom."

Kap niet nodig

Naar het idee van de actiegroep is het namelijk in veel gevallen helemaal niet nodig om te kappen. "De gemeente stelt dat het met de essentaksterfte te maken heeft. Maar onze expert zegt dat dat helemaal niet aan de orde is. En zelfs als essen ziek zijn, kunnen ze ook nog herstellen of bijvoorbeeld resistent zijn. We hopen eigenlijk voor elkaar te krijgen dat er veel minder of helemaal geen bomen gekapt gaan worden", vertelt De Leede.

[article:178141Omwonende dreigt met kort geding over massale houtkap in Lage Bergse Bos]

Volgens de actiegroep zijn er wel grootste plannen van de gemeente Lansingerland om bomen terug te planten. "Er zijn wel een paar kleine boompjes gepoot, maar het duurt nog zeker tien jaar voordat dat een beetje boom is. Terwijl we juist bomen nodig hebben in ons gebied, met de luchthaven, het vele verkeer en de drukte."