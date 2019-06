Extra maatregelen bij strand Nesselande om overlast door jongeren tegen te gaan

Er komen extra maatregelen om bij warm weer ongeregeldheden op het strand van Nesselande te voorkomen. Dat schrijft burgemeester Aboutaleb in een brief aan de gemeenteraad van Rotterdam.

Afgelopen zondag was het opnieuw onrustig rond het strand in Nesselande en zorgden jongeren voor veel overlast. Bewoners van Rotterdam-Nesselande zijn de overlast zat.

Zondagmiddag ging het bij een aanhouding van twee jongeren op een gestolen scooter opnieuw mis. Andere jongelui bemoeiden zich daarmee. Zo'n twintig andere agenten kwamen naar het strand om hun collega's assisteren. Uiteindelijk werd het plein bij de winkels 'schoongeveegd'.

Loco-burgemeester Wijbenga is maandag op werkbezoek geweest en heeft met bewoners, ondernemers, agenten en handhavers gesproken. Daarbij is duidelijk geworden dar er tijdens de ongeregeldheden geen winkels geplunderd zijn of vernielingen zijn aangericht.

Warme dagen

Op dagen dat het warmer is dan 23 graden worden nu al extra agenten, handhavers en particuliere beveiligers ingezet op en nabij het strand. Burgemeester Aboutaleb zegt nu tijdelijk dus nog meer maatregelen te nemen.

Zo zullen agenten en medewerkers van Toezicht & Handhaving nog meer zichtbaar aanwezig zijn. Er wordt ook nog meer opgetreden bij overlast door bijvoorbeeld alcoholgebruik. Ook is er overleg met de RET om de politie te informeren zodra duidelijk is dat er tijdens of na een incident nog meer jongeren uit andere delen van de stad onderweg zijn naar Nesselande.

De maatregelen gaan bij warm weer direct in. Later zal worden bekeken of ze permanent nodig zijn.

Leefbaar Rotterdam-voorman Joost Eerdmans liet eerder al weten dat hij ook graag op deze stranddagen een samenscholingsverbod op en rond het strand zou zien. Komende donderdag wordt er in de gemeenteraad over dit onderwerp gedebatteerd.