Kliniek Den Dolder: verlof voor Peter M. is toegekend volgens procedures

Fivoor, de organisatie waaronder de psychiatrische kliniek in Den Dolder valt, heeft op haar website een verklaring gegeven over de weggelopen Dordtenaar Peter M. Fivoor zegt dat het verlof van de man "toegekend is volgens de daarvoor geldende procedures".

De organisatie legt uit dat als een patiënt niet terugkeert, het "ongeoorloofd afwezigheidsprotocol" in werking treedt. Dat betekent dat van het niet terugkeren van de patiënt melding wordt gedaan bij de aangewezen personen en instanties. "Dat is in dit geval ook direct gebeurd, inclusief een melding aan de politie. De politie kijkt nu naar hem uit. De patiënt is nog niet terecht", schrijft Fivoor.

Eerder vroeg de burgemeester van Zeist aan de kliniek om "openheid van zaken" te geven over de weggelopen patiënt.

Fivoor, waaronder ook tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal valt, wil geen nadere informatie over Peter M. verstrekken.

Michael P.

In de kliniek in Den Dolder, waar Peter M. zaterdag niet terugkeerde van onbegeleid verlof, verbleef ook Michael P., de moordenaar van Anne Faber. Hij verkrachtte en doodde de 25-jarige vrouw toen hij op verlof was.

Peter M. werd in 2017 veroordeeld, omdat hij via internet had gemeld dat hij het station van Dordrecht zou opblazen met een atoombom. Een paar dagen later viel hij in Dordrecht een man aan die zijn boodschappen in zijn auto laadde.

M. sprong de man vanuit het niets op z’n rug, maar werd door het slachtoffer en zijn zoon overmeesterd. M. droeg op dat moment een mes bij zich.

Uit onderzoek bleek dat M. volledig ontoerekeningsvatbaar was. Hij is psychotisch en lijdt aan schizofrenie. Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde hem in hoger beroep tot behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Zijn moeder noemt hem "levensgevaarlijk". M. zou zijn familie eerder met de dood hebben bedreigd.